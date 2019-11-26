شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للجلسة الثانية لأعلى حاجز 900$ للأونصة مع تراجع مؤشر الدولار لأول مرة في ستة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في عشرة جلسات من الأدنى لها منذ 28 من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر ارتداد الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في رود آيلاند وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لفرص حلحلة الخلافات التجارية بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.30% لتتداول حالياً عند 900.05$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 897.37$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 98.30 مقارنة بالافتتاحية عند 98.33.

Advertisements

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 71.3$ مليار مقابل 70.4$ مليار في أيلول/سبتمبر.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في آب/أغسطس بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 2.0% في آب/أغسطس، وقبل صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.0% إلى 708 ألف مقابل تراجع 0.7% عند 701 ألف في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 126.9 مقابل 125.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 6 مقابل 8 في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع تطلع الأسواق في الوقت الراهن لتطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.