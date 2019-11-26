شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار مع قلق بشأن الاتفاق التجاري والان نبدء بالتفاصيل

تخلى الدولار الأمريكي عن المكاسب التي حققها في وقت سابق مع تبدد جزء من التفاؤل إزاء التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقفزت العملة الأمريكية لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين الذي يُعتبر عملة ملاذ آمن في التعاملات الآسيوية.

وناقش نائب رئيس وزراء الصين ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين واتفقوا على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية.

ويوم الاثنين، ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، التي تديرها صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، أن البلدين اقتربا جدا من إبرام اتفاق المرحلة واحد.