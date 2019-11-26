شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأوروبية مع ترقب محادثات التجارة والان نبدء بالتفاصيل
استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد بداية قوية للأسبوع، إذ يسعى المستثمرون لاستقاء مؤشرات ملموسة على أي تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا، وذلك بعد أن ربح أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين بعد تقرير عن أن الجانبين قريبان من اتفاق تجارة.
ودفع السهم قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقا للانخفاض اثنين بالمئة.
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