شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع مع مخاوف التباطؤ الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الوقود في حين استمرت الضبابية بشان إمكانية توصل الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط، لاتفاق مبدئي لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 63.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفعت 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 57.92 دولار وكانت قد ارتفعت 0.4 بالمئة يوم الاثنين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد أوبك+ تخفيضات إنتاج الخام حتى منتصف عام 2020.