الاقتصاد

الذهب يتعافى من أقل مستوى في أسبوعين

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تعافى الذهب من أقل مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء وارتفع في التداولات مع تجدد الشكوك إزاء إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1457.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش ولكنه لا يزال قريبا من أقل مستوى منذ 12 نوفمبر تشرين الثاني الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1456.90 دولار.

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