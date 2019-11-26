شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكي» يلامس أعلى مستوى في 13 شهرا تفاؤلاً بالاتفاق التجاري والان نبدء بالتفاصيل

بلغ المؤشر نيكي الياباني أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الثلاثاء، بقيادة أسهم شركات المكونات الإلكترونية وتلك المرتبطة بأشباه الموصلات وفي الوقت الذي تعزز فيه إقبال المستثمرين على الشركات المعتمدة على التصدير بفضل تراجع الين وإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر نيكي 1.4 بالمئة إلى 23608.06 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الخامس من أكتوبر تشرين الأول 2018، لكنه بعد ذلك تضرر جراء بعض عمليات البيع لجني الأرباح ليغلق عند 23373.32 نقطة مرتفعا بنسبة 0.4 بالمئة خلال الجلسة.

وواصلت أسهم طوكيو المكاسب التي حققتها في التعاملات المبكرة بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين ليو خه أجرى محادثة هاتفية مع نظرائه الأمريكيين وإن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن المسائل المتبقية.

وشهدت الأسهم المرتبطة بالرقائق والمكونات الإلكترونية عمليات شراء في طوكيو اليوم. وتقدم سهم أدفانتست كورب 3.6 بالمئة وارتفع سهم طوكيو إلكترون 2.7 بالمئة بينما قفز سهم موراتا للتصنيع 4.6 بالمئة وزاد سهم تي.دي.كيه كورب 3.7 بالمئة.