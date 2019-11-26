شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي كابيتال: البنوك السعودية ستستفيد من رسوم طرح "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى شركة الراجحي كابيتال، أن تستفيد البنوك السعودية على المدى القريب من رسوم طرح عملاق النفط شركة أرامكو.

وأضاف السديري "النقطة الأساسية أنه على المدى القريب ستكون هناك أرباح تصل إلى 369 مليون ريال، وبعد سنة من الآن ستكون سالبة بنحو 333 مليون ريال"، بحسب "العربية.نت".

وأشار إلى أن الأرباح السالبة تشكل رقما بسيطا من إجمالي أرباح البنوك السعودية والتي يقدر أن تصل إلى 48 مليار ريال، وهي تشكل أقل من 1% من أرباح القطاع.

وقال: "عملية الاكتتاب ستغير قاعدة الودائع بين البنوك"، مضيفا: "أخذنا عدة تقديرات من ضمنها أن الاستثمار الأجنبي يقدر بـ6 مليارات ريال من 96 مليار ريال وهو الحد الأعلى.

ولفت إلى أنه ستكون نسبة 60% من الجزء المؤسساتي مغطاة بهذا الأثر الإيجابي، و40% من أموال المستثمرين.

وأشار إلى أن ذلك سيحدث إعادة توزيع هذه المبالغ بحدود 90 مليارا من أرصدة البنوك وتعود عبر صندوق الاستثمارات العامة على شكل ودائع وقتية بتكاليف معينة. هذه الجزئية التي ستغير المعادلة.

وتابع: "الأموال هذه ستدخل وتعود مرة أخرى لساما، لكن بفائدة أقل، لذلك قد يحدث فرق ما بين التكلفة مستقبلا والعائد بحدود 2.250 مليار ريال، وهو الفارق الذي يستدعي البنوك للإقراض لتفادي وقت الإيداع بهدف معالجتها".

وستستفيد بنوك سعودية مثل البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي من بيع جزء كبير من الأسهم إلى المستثمرين المحليين وتقديم التمويل لهم.

وكشف مصدر مؤخراً أن شريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية تلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 64 مليار ريال (17.1 مليار دولار).

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وأضاف أن شق الأفراد من العملية المقررة تلقى 10 مليارات ريال، لافتا إلى أنه بحلول 20 نوفمبر، وبعد 5 أيام فقط من عملية بناء سجل الأوامر، تمت تغطية شريحة المؤسسات بالكامل، "العربية.نت".

وتوقع مصدر مصرفي آخر أن يتم تغطية الاكتتاب من 3 إلى 4 مرات عندما يتم الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر في 4 ديسمبر.

وتعتزم أرامكو السعودية عقد اجتماعات مع المستثمرين في دبي الأسبوع القادم، حسب ما قالته مصادر لرويترز في وقت سابق، مع سعي الشركة لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.