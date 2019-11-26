شكرا لقرائتكم خبر عن "البحر الأحمر" تمنح شركة "بنية" عقد تصميم شبكة طرق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)"، عقد تصميم وتطوير شبكة مواصلات متكاملة ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة مشروع البحر الأحمر.

وينص العقد على تصميم وتنفيذ طرق بطول (77 كم)، تتضمن تطوير طريق سريع بطول "10" كيلومترات، بالإضافة إلى طريق يربط الوجهة بالمطار بطول "13" كم، وطريق يصل إلى الجسر الذي يربط البر بالجزيرة الرئيسية، فضلاً عن مجموعة طرق مترابطة مع بعضها البعض داخل الوجهة، بحسب بيان الشركة على موقعها الرسمي.

وستخضع كافة أعمال تطوير شبكة الطرق، والتي من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الثالث من عام 2020 إلى مراقبة وإشراف الفريق البيئي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان الالتزام التام بمعايير الاستدامة المتبعة في وجهة المشروع.

وستتم في مناطق تم تصنيفها كمناطق خاضعة للتطوير خلال عمليات التخطيط المكاني البحري التي أُجريت عند وضع التصور الأولي للمخطط العام للمشروع.

ومن المنتظر أن يبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022. وتتضمن المرحلة الأولى منه تطوير 14 فندقاً توفر 3 آلاف غرفة فندقية في خمس جزر ومنتجعين بالمناطق الجبلية والصحراوية.

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وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة شخص واحد (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيل يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكر.

ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022.

وأطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودية "السيادي السعودي" العام الماضي مشروع "أمالا"وهو الوجهة السياحية على ساحل البحر الأحمر.

وتم ضع حجر الأساس في مطلع عام 2019. ومن المتوقع افتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020.