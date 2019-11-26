شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تفقد العزم – تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل زوج الدولار مقابل الفرنك إلى مستوى 0.9990 ويبدأ بالانخفاض الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي، بانتظار تحفيز السعر على تقديم تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي يتواجد عند 0.9836.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9990 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع وفتح الطريق أمام زيارة مناطق 1.0070 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9910 والمقاومة 1.0000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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