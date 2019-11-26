شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من كسر مستوى الدعم الذي يظهر بالرسم البياني ويستقر دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والطريق مفتوح أمام تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 0.6725 ثم 0.6670.
لذلك، سنستمر بترجيح الميل الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.6840 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6720 والمقاومة 0.6820
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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