شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول بسلبية – تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية يوم أمس وحاول كسر مستوى 62.50، لكنه يعود للثبات فوق هذا المستوى، حيث تمكّن دعم القناة اللحظية الصاعدة من حماية السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 65.40 بشكل رئيسي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم التوفعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 62.50 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد