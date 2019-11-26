شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى 57.40 وارتد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث يحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 60.90 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

يجب الانتباه إلى أن كسر 57.40 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد واستهداف مناطق 54.60 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد