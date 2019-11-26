شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكسر الدعم – تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً لمستوى دعم القناة اللحظية الصاعدة واستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع للفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 16.33.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط