شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكسر الدعم – تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً لمستوى دعم القناة اللحظية الصاعدة واستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع للفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 16.33.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 16.96.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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