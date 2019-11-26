شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية جديدة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1447.00، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للارتفاع الذي تم قياسه من 1269.50 إلى 1556.68، مما يعني بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر لزيارة مستوى التصحيح التالي عند 1413.10.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، ليدعم فرص استمرار الميل الهابط وكسر المستوى المذكور أعلاه وتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 1489.00 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1465.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط