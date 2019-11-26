الاقتصاد

الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز المقاومة – تحليل - 26-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من اختراق مستوى 1.3295 والثبات فوقه، ليبني أرضية دعم جيدة تعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.3380 كمحطة رئيسية تالية.

 

لذلك، سنستمر بترجيح الميل الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق 1.3240، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات الإيجابية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3260 والمقاومة 1.3380

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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