شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 109.33، وننتظر تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية التي تصل إلى 110.50.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 108.40، مع الانتباه إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب انخفاضاً مؤقتاً قبل استئناف الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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