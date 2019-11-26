شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.2840 بعد اختباره يوم أمس، ليتداول بإيجابية ويستأنف المسار الصاعد المتوقع للفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1.3045 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2840 سيوقف التوقعات الإيجابية ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.2980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد