شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يزحف نحو الأسفل – تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية هادئة يوم أمس واقترب من مستوى 1.0995، ويستمر التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة بالضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع للفترة القادمة، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.0950.
المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1065 لاستمرار الميل الهابط المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0930 والمقاومة 1.1080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يزحف نحو الأسفل – تحليل - 26-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.