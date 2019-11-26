شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يزحف نحو الأسفل – تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية هادئة يوم أمس واقترب من مستوى 1.0995، ويستمر التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة بالضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع للفترة القادمة، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.0950.

المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1065 لاستمرار الميل الهابط المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0930 والمقاومة 1.1080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط