شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء العقود الآجلة لأسعار النفط مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ستة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر ارتداد الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة عالمياً وفي ظلال تسعير الأسواق لفرص حلحلة الخلافات التجارية بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم كانون الثاني/يناير لأسعار النفط الخام "نيمكس" 0.12% لتتداول عند 57.99$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.92$ للبرميل، بينما تراجعت عقود خام "برنت" 0.02% لتتداول عند 63.69$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.70$ للبرميل، في حين انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 98.30 مقارنة بالافتتاحية عند 98.33.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 71.3$ مليار مقابل 70.4$ مليار في أيلول/سبتمبر.

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كما تتطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في آب/أغسطس بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 2.0% في آب/أغسطس، وقبل صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.0% إلى 708 ألف مقابل تراجع 0.7% عند 701 ألف في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 126.9 مقابل 125.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 6 مقابل 8 في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع تطلع الأسواق في الوقت الراهن لتطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، لا يفكرون حالياً حول التوسع في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط خلال اجتماعهم المقبل في الخامس من كانون الأول/ديسمبر القادم في فيينا، بينما قد يقدموا على تمديد أجل خفض الإنتاج القائمة بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى منتصف العام القادم 2020.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 671 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 21 من هذا الشهر، موضحة خامس تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.