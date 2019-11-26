شكرا لقرائتكم خبر عن معادن تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم معادن (1211) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، تحت مظلة سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة بالمدى القصير، ليستفيد السهم من ذلك ويحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.29% بما يعادل 1.00 نقطة، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 43.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 46.10 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 43.00 ومستوى المقاومة 46.10.
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