بي سي آي يهاجم مقاومة مفصلية – تحليل صباحي – 26-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بي سي آي (1210) في آخر جلساته، ليحقق السهم أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 1.66% بما يعادل 0.36 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 22.01، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 25.25 إلى 20.00)، مدعوماً بالضغط الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 22.01، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 22.62 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.52 ومستوى المقاومة 22.50.
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