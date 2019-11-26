شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين كل الطرق تؤدي للمزيد من الانخفاض – تحليل صباحي – 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم تكوين (1201) الانخفاض بتداولاته الأخيرة، بالرغم من خسائره التي جاءت طفيفة في آخر جلساته، بسبب وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول تصريف بعضاً من تشبعه البيعي بها، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -0.01 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره ادنى مستوى المقاومة 6.90، ليستهدف مستوى الدعم 6.51.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.60 ومستوى المقاومة 7.00.