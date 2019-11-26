شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر مكاسب كبيرة خلال جلسة امس الاثنين، حيث انهى الجلسة عند مستوى 6421 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ بداية شهر سبتمبر، كما تمكن المؤشر من اغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يمهد الطريق لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 6600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6300 نقطة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6385 بينما مستوى المقاومة هو 6450 نقطة
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