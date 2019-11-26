شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الاغلاق في المنطقة الخضراء نهاية تداولات امس الاثنين، حيث أغلق عند مستوى 10310 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلستي الخميس والاحد الماضيين، ومازال المؤشر يشهد مزيدا من التذبذب في الاجل القصير والذي نتوقع ان يستمر لنهاية الشهر الحالي ما بين مستوى 10200 ومستوى 10450 نقطة حتى اختراق احدهم.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,259 بينما مستوى المقاومة هو 10,337 نقطة