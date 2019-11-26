شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته مسجلاً أدنى مستوى له عند 7,944.93، ارتد منه المؤشر ارتفاعاً ليحول تلك الخسائر إلى أرباح في نهاية التداولات، ليغلق على صعود بلغت نسبته 0.18% بما يعادل 14.12 نقطة، ويأتي ارتفاع المؤشر بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد حاول المؤشر تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7,924.14، ليستهدف أولى مستويات المقاومة المهمة عند 8,128.37.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,924.14 ومستوى المقاومة 8,128.37.

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