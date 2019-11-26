شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ستة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الثاني من آب/أغسطس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 14 من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لفرص حلحلة الخلافات التجارية بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.01% لتتداول عند 1,461.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,461.30$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,463.80$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 98.29 مقارنة بالافتتاحية عند 98.33.

هذا وقد تابعنا منذ قليل إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً تحت عنوان "البناء على المكاسب من التوسع الطويل" في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة في بروفيدنس في رود آيلاند، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 71.3$ مليار مقابل 70.4$ مليار في أيلول/سبتمبر، وقبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في آب/أغسطس الماضي وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 2.0% في آب/أغسطس.

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وصولاً إلي الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 126.9 مقابل 125.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 6 مقابل 8 في تشرين الأول/أكتوبر، ومع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.0% إلى 708 ألف مقابل تراجع 0.7% عند 701 ألف في أيلول/سبتمبر.

ويترقب المستثمرين أيضا في وقت لاحق اليوم إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن مراجعة إطار استراتيجيه السياسة النقدية لصانعي السياسة النقدية لدى بنك احتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى الأدوات والاتصال في حفل توزيع جوائز جمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال في نيويورك.

بخلاف ذلك، وبالنظر إلى تطورات الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، فقد تابعنا السبت الماضي أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الصين بحلول نهاية العام الجاري، ويتطلع المستثمرين لما إذا كانت واشنطون سوف تفعل تعريفاتها الجمركية على سلع صينية بقيمة 156$ مليار بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل أما سوف تقوم بتجميد قراراها لحين أشعار أخر.

ونود الإشارة، لكون مستشار الأمن القومي الأمريكي أوبراين حذر من كون بلاده لن تغض الطرف عما يحدث في مدينة هونج كونج، وفي المقابل، وفي أحدث خطوة من جانب الصين قد تؤدي إلى تخفيف التوترات التجارية بين الطرفين، فقد أعلنت بكين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بأنها سوف ترفع العقوبات على انتهاكات الملكية الفكرية، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الجمعة الماضية إنه "قريب جداً" من الاتفاق التجاري.