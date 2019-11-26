شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الثلاثاء وسط التفاؤل الحذر الذي ينتاب المستثمرين حيال فرص حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين واشنطون وبكين وعلى أعتاب حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في سيدني.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.46% ليربح 7.85 نقطة ويصل إلى المستوى 1,710.81، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.60% ليربح هو الأخر 138.93 نقطة ويصل إلى المستوى 23,431.74.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.09% ليربح 3.50 نقطة ويصل إلى المستوى 3,881.71، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.03% ليربح هي الأخر 0.83 نقطة ويصل إلى المستوى 2,907.00.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.05% ليخسر 13.34 نقطة ويصل إلى المستوى 26,979.70، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.53% ليربح 11.23 نقطة ويصل إلى المستوى 2,134.73.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.51% ليربح 55.78 نقطة ويصل إلى المستوى 11,009.45، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.75% ليربح هي الأخر 50.29 نقطة ويصل إلى المستوى 6,781.70.