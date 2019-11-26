شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي للجلسة الخامسة على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب حديث باول وعلى أعتاب حديث لوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة عشرة في تسعة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل وحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعلى أعتاب حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي والتطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:11 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.6777، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6779، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6772، بينما حقق الأعلى له عند 0.6786.

هذا وقد تابعنا إلقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل خطاباً تحت عنوان :العمالة والأجور" في المؤتمر الوطني للمجلس الاسترالي للخدمة الاجتماعية في كانبيرا، وجاء ذلك وسط التطلع إلى إلقاء محافظ المركزي الاسترالي فيليب لوي خطاباً هو الأخر تحت عنوان "السياسة النقدية غير التقليدية: بعض الدروس من الخارج" في حفل العشاء السنوي لاقتصاديي الأعمال الاسترالي في سيدني.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً تحت عنوان "البناء على المكاسب من التوسع الطويل" في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة في بروفيدنس في رود آيلاند، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 71.3$ مليار مقابل 70.4$ مليار في أيلول/سبتمبر، وقبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في آب/أغسطس الماضي وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 2.0% في آب/أغسطس.

وصولاً إلي الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 126.9 مقابل 125.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 6 مقابل 8 في تشرين الأول/أكتوبر، ومع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.0% إلى 708 ألف مقابل تراجع 0.7% عند 701 ألف في أيلول/سبتمبر.

ويترقب المستثمرين أيضا في وقت لاحق اليوم إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن مراجعة إطار استراتيجيه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى الأدوات والاتصال في حفل توزيع جوائز جمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال في نيويورك، ويأتي ذلك بالتزامن مع تطلع الأسواق في الوقت الراهن لتطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.