شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع المواد الأساسية يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع المواد الأساسية (TMTI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وجاء ارتفاع المؤشر نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.18% بما يعادل 8.62 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وتأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 4,884.34، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 5,120.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,806.10 ومستوى المقاومة 4,935.00.