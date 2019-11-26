شكرا لقرائتكم خبر عن الدريس يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الدريس (4200) في آخر جلساته، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وجاء بعد وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.10% بما يعادل 0.60 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 53.00، ليستهدف مستو المقاومة المحوري 62.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.00 ومستوى المقاومة 58.00.