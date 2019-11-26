شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يجني أرباحه – تحليل صباحي – 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم البحري (4030) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول السهم تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.18% بما يعادل -0.40 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 35.20، طيل استقراره أعلى مستوى 32.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.50 ومستوى المقاومة 34.50.