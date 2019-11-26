شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.11% بما يعادل -0.22 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع الضغط السلبي القادم بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 20.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 20.00.