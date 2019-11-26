شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاثنين، حيث أغلق عند مستوى 323 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 330 فلس كمستوى اول ثم 336 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 315 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 320 وبين مستوى المقاومة هو 330 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد