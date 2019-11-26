شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاثنين، حيث أغلق عند مستوى 323 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 330 فلس كمستوى اول ثم 336 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 315 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 320 وبين مستوى المقاومة هو 330 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 26-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.