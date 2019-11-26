شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يتراجع للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم المصافي (2030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي نفس الوقت تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 41.50، ليستهدف مستوى المقاومة 45.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.50 ومستوى المقاومة 43.95.
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