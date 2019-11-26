شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الطاقة يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر قطاع الطاقة (TENI) في آخر جلساته، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، ليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صعودي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.68% بما يعادل -36.68 نقطة، ويساعد المؤشر على الصعود تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مستفيداً من دعمه الإيجابي. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 5,228.72، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 5,520.51. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,300.00 ومستوى المقاومة 5,520.51.

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