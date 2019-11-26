شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجى (GFH) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 70٫80 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 68 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع امكانية اعادة اختبار مستوى المقاومة 74 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 68 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 70.0 وبين مستوى المقاومة هو 71.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد