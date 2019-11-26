الجبس يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 26-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الجبس (2090) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 13.48، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.11% بما يعادل 0.28 نقطة، مصحوباً في ذلك بزيادة كبيرة في أحجام التداول، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم بتداولاته القادمة، خاصة في حالة نجاحه باختراق مستوى المقاومة الحالي 13.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 14.26.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.20 ومستوى المقاومة 14.00.
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