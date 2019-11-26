شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يبدا جني الارباح -تحليل صباحي- 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 62 فلس، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة عند مستوى 65 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 59 فلس كمستوى اول ثم 51 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 65 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 60.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 63.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط