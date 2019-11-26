شكرا لقرائتكم خبر عن البوابات السياحية في مناطق بلادنا والان نبدء بالتفاصيل

تطوير مشروع بوابة الدرعية يفتح الباب لتطوير كثير من البوابات التاريخية والتراثية في بقية مناطق المملكة، مع تزايد النشاط السياحي وفتح الاستثمار في هذا القطاع الذي يمكن أن يشكّل رافدا مهما وحيويا للدخل الوطني وتوليد الوظائف، فهناك كثير من المواقع التاريخية في مختلف مناطق المملكة، ويمكن توظيف قدراتها السياحية على ذات النسق الذي يضيف لكل منطقة وبالتالي للاقتصاد الكلي.

نجاح تجربة بوابة الدرعية يمنح أي أفكار أخرى في المشاريع التاريخية فرصة كبيرة لأن تنجح وتصبح أكثر جاذبية للسياح من مختلف أنحاء العالم، لأن بلادنا الآن مفتوحة ليتعرف العالم عليها، لذلك فإن أي أفكار استثمارية في القطاع السياحي ستجد الحافز الذي يؤهلها لأن تمثل إضافة اقتصادية عالية الجدوى، خاصة أن تاريخ بلادنا يعود لآلاف السنوات التي تعكس حضارات على مر العصور.

في المنطقة الشرقية هناك كثير من المواقع التاريخية سواء في الأحساء أو الجبيل أو القطيف وغير ذلك من محافظات المنطقة، وهي يمكن من خلال تسليط الضوء عليها أن تكون بالفعل جزءا من الموقع التراثي العالمي لدى اليونسكو كما هو الحال للأحساء، وحين يتم توظيف هذه القدرات بصورة استثمارية فمن المؤكد أن حصيلتنا ستكون أكبر من العائد السياحي وإنما يشمل ذلك الجوانب الثقافية والحضارية التي تعزز ريادتنا الحضارية وعراقتنا البشرية.

البدء في تطوير المنظومة السياحية في المواقع التاريخية يعتبر استجابة مبكرة لمتطلبات المرحلة المقبلة، سواء من خلال إنشاء الوحدات الفندقية أو البني التحتية السياحية، لأن إقبال السياح على ما كان مجهولا لديهم سيكون كثيفا وذلك ما ينبغي أن تقابله استعدادات تتناسب مع التوقعات.

والاستثمار في هذا المجال يجب أن يكون متاحا للمستثمرين المحليين والأجانب، فالغاية هي دخول رؤوس الأموال في تطوير المواقع السياحية وتوفير متطلباتها، ومن ثم الاستفادة من أي منجزات في توفير فرص العمل الدائمة والموسمية، فالسياحة أصبحت مصدر دخل لاقتصاديات بصورة كاملة تقريبا، ونحن نحتاجها لتدعيم التنوع الاقتصادي والتعريف بكنوزنا الحضارية والتاريخية، لذلك من المهم أن تبادر الجهات ذات العلاقة إلى تنظيم ورش العمل والفعاليات التي تحفز للاستثمار السياحي وتحديد متطلباته على المدى البعيد.