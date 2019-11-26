شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات يابانية في الترفيه بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

بحث عدد من الشركات اليابانية سبل تعزيز الاستثمار في قطاع الترفيه، في لقاء عقدته أمس غرفة الشرقية بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط بعنوان «فرص الاستثمار مع الشركات اليابانية في مجال الترفيه». وأوضح عضو غرفة الشرقية الدكتور محمد السيد أن الشركات المشاركة في اللقاء نفذت مشاريع كبيرة تختص بإقامة المناسبات الوطنية والخاصة للمملكة.

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