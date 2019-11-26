شكرا لقرائتكم خبر عن جولات تفتيشية على 463 محطة وقود والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة التجارة والاستثمار حملة تفتيشية على محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، وأسفرت نتائج الجولات الرقابية عن تفتيش ومعاينة 463 محطة وتحرير مخالفتين اختلاف سعر خلال يومين.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التكاملية لوزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية بمختلف الأنشطة التجارية للرقابة على محطات الوقود. وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة القيام بدورها في مراقبة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.