شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 6.8 مليار ريال للمعاشات في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أمس، أنها أودعت معاشات شهر نوفمبر من العام الحالي في حسابات المتقاعدين والمستفيدين. وبينت «التقاعد» أن جملة المعاشات التقاعدية مضافا لها بدل غلاء المعيشة لشهر نوفمبر 2019م بلغت أكثر من 6.8 مليار ريال صرفت لحوالي 973 ألف متقاعد ومستفيد.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتحويل المعاشات التقاعدية عبر نظام «سريع» لجميع الحسابات البنكية للمتقاعدين والمستفيدين في مختلف البنوك العاملة في المملكة.