شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 6.8 مليار ريال للمعاشات في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتحويل المعاشات التقاعدية عبر نظام «سريع» لجميع الحسابات البنكية للمتقاعدين والمستفيدين في مختلف البنوك العاملة في المملكة.
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