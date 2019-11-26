شكرا لقرائتكم خبر عن «شاريول» تعرض «فن العيش بطريقة مختلفة» في سيتي سنتر البحرين والان نبدء بالتفاصيل

تأسست «شاريول» في مدينة جنيف السويسرية عام 1983، وهي الآن علامة تجارية سويسرية للساعات حظيت بشهرة واسعة على المستوى العالمي، وتوزع في جميع دول العالم من خلال شبكة مكونة من 3.200 معرض، 485 ركنا و250 بوتيكا، معظمها في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. وتتولى شركة يو ال دي التجارية، منذ أكثر من عام مهمة توزيع العلامة التجارية بصفتها الوكيل الحصري لـ «شاريول» في دولة البحرين.

في «سفارتها» الجديدة، تعرض «شاريول» كامل مجموعة ابتكاراتها المذهلة المصممة بشكل رئيس للمرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار ذوق الرجل، وإلى الجانب اللطيف الواسع من الساعات، التي تشكل نسبة كبيرة من المبيعات، تمت إضافة مجموعات مميزة من المجوهرات الذهبية والفضية وغيرها من ابتكار المصممة كورالي شاريول، إضافة إلى الحقائب المتنوعة التي تناسب جميع المناسبات، وإلى أدوات الكتابة وغيرها من الإكسسوارات، التي تبرز هوية العلامة التجارية المميزة.

لقد بدأ بوتيك «شاريول» في مجمع «بحرين سيتي سنتر» يرحب بالعملاء منذ سنة 2018، وفي المناسبة التي نظمت في 12 نوفمبر 2019، اجتمع عدد كبير من الأصدقاء والشركاء والصحافيين جنبا إلى جنب مع رئيسة شركة «شاريول» المعينة حديثا كورالي شاريول بول، ابنة مؤسس الشركة فيليب شاريول.