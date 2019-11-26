شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرامكو سابقا يقدم محاضرة القيادة الإدارية بجامعة الأصالة والان نبدء بالتفاصيل

قدم عبدالله جمعة رئيس شركة أرامكو السعودية سابقاً وكبير مسؤوليها التنفيذيين، محاضرة بعنوان «القيادة الإدارية» بجامعة الأصالة بالدمام، بحضور ماجد البابطين مدير عام الإعلام بالمنطقة الشرقية، وعبدالرحمن الخلوفي نائب الرئيس بجامعة الأصالة وجميع القيادات الإدارية والأكاديمية وطلاب وطالبات الأصالة. وقد نظمت جامعة الأصالة هذه المحاضرة لنقل الخبرات الإدارية من كبار التنفيذيين والإداريين بكبرى الشركات العالمية للجيل الجديد من الطلبة والطالبات، وتؤكد الجامعة أنها تقوم بتنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل دوري بهدف التواصل مع المجتمع ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع. وفي نهاية المحاضرة، تم أخذ صور جماعية تذكارية لجميع الحاضرين.

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