شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تفتتح متجرها الجديد في إسكان الحرس الوطني والان نبدء بالتفاصيل

لولو أكبر سلسلة متاجر التجزئة في المنطقة تزيد من قوة حضورها في المنطقة الشرقية، وذلك بافتتاح لولو إكسبريس فرش ماركت جديد في إسكان الحرس الوطني، وذلك في شارع الحرس الوطني بجانب فندق العثمان كمبينسكي.

المتجر الجديد تم افتتاحه من قبل المهندس فهد سعيد الدغيم، رئيس إسكان الحرس الوطني بحضور يوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومسؤولي شركة لولو.

ويعتبر افتتاح المتجر الجديد جزءًا من اتفاق بين لولو وقوات الحرس الوطني السعودي في العام الماضي، وهناك مراكز تسوق وسوبر ماركت جديدة سيتم افتتاحها قريباً.

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يوسف علي علق قائلاً: «نحن نشكر دعم الحرس الوطني السعودي لنا وذلك بإعطائنا المجال لجلب مكان تسوق رائع، السكان في هذه المنطقة لا يلزمهم القيادة لمسافة طويلة. سنتابع التزامنا بتوفير منتجات عالية الجودة وبأفضل سعر مناسب. هذا يعتبر فرعنا الرابع في إسكان الحرس الوطني وسنكمل لاكتشاف المزيد من الفرص هنا لإيجاد تجربة تسوق بمواصفات عالمية».

وبمساحة تبلغ 46.000 قدم مربع، هذا المتجر الجديد سيوفر مجموعة واسعة من المنتجات مثل منتجات البقالة والمنتجات العضوية، الخضار والفواكه المحلية، وأطباق الطعام العالمية في قسم الأطعمة الساخنة، والأسماك الطازجة واللحوم الفاخرة، والمخبوزات الطازجة والحلويات والمزيد أيضاً. بالإضافة إلى مستلزمات المنزل، منتجات الصحة والجمال والقرطاسية أيضا متوافرة.

هذا الافتتاح الخاص سيوفر عروضا خاصة على المنتجات في مختلف الأقسام، مثل الطعام الطازج، المنتجات المحمصة، الأطعمة الساخنة والمخبوزات، منتجات الألبان، والمنتجات المبردة والمجمدة، ومنتجات الصحة والجمال. هذا العرض سار حتى 30 نوفمبر 2019. ومع 183 فرعا يعمل حول العالم، لولو مستمرة دائماً بأخذ زمام المبادرة بتوفير مختلف المنتجات العالمية بأفضل قيمة. وكما هو معروف أيضاً بتنوع منتجاتها العالمية وخدمة العملاء العالية، هذا الفرع بالطبع استكمال لنقطة تسوق واحدة لجلب المنتجات اليومية والفريدة مثل توفير المنتجات التقليدية لمختلف الشعوب.