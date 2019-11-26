تجدد آمال محادثات التجارة يرفع النفط ويضغط على الذهب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين؛ إذ أحيت أحاديث إيجابية من واشنطن، الآمال في الأسواق العالمية في إمكانية توقيع الولايات المتحدة والصين قريباً اتفاق تجارة مرحلياً لإنهاء حربهما التجارية المريرة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتاً، بما يعادل 0.31%، إلى 57.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تغير طفيف بعد أن اقتفى أثر محادثات التجارة صعوداً وهبوطاً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.43%، إلى 63.66 دولار للبرميل بعدما أنهت أيضاً الأسبوع الماضي دون تغير يذكر.

وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات الأسواق لدى «سي إم سي» في سيدني: «ما يزال الأمر برمته يتعلق بمحادثات التجارة.. يبدو أنها تهيمن على حركة الأسواق في الوقت الراهن».

وجاء صعود الأسعار في أعقاب قول مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، السبت، إنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام. وفي اليوم السابق، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينج، عن الرغبة في توقيع اتفاق تجارة أولي ونزع فتيل الحرب الممتدة منذ 16 شهراً، ونجم عنها تراجع النمو العالمي، وذلك على الرغم من أن ترامب قال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان يريد إتمام اتفاق، بينما قال شي إنه لن يخشى الرد إذا اقتضت الضرورة.

بالمقابل، تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع، الاثنين، وبحلول الساعة 05:47 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1460.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني، في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1460.80 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج يان، محللة السوق لدى «سي إم سي ماركتس»: «تفاؤل التجارة يدفع الأسهم العالمية للارتفاع ورأس المال للابتعاد عن الملاذات الآمنة إلى الأصول المرتفعة المخاطر».

وساعدت أنباء إيجابية بشأن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، الأسهم الآسيوية على التعافي، بينما صعد الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت العملة الأمريكية بقوة الجمعة، بعد مسح أظهر أن إنتاج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تسارع في نوفمبر/تشرين الثاني، وأن أنشطة قطاع الخدمات زادت بأكثر من المتوقع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 16.95 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع.

وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1787.36 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثامن نوفمبر/تشرين الثاني، وربح البلاتين 0.5% إلى 895.39 دولار. (رويترز)