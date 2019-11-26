4763 رخصة جديدة في دبي خلال أكتوبر تضيف 13990 وظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال أكتوبر 2019 وصل إلى 4,763 رخصة، أسهمت في إضافة 13,990 وظيفة إلى سوق العمل. وتوزعت تلك الرخص الجديدة على عدة أنشطة، جاءت في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 68.1%، والتجارية 30.3%، والسياحية 1.1%، والصناعية 0.5%.

تؤكد الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»؛ المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرار حكومة دبي في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانة دبي كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وأن تكون مقراً للشركات العالمية.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر أكتوبر 2019، وصلت إلى 34,233 معاملة. وأنجزت مراكز التعهيد الموجودة في مختلف المناطق بدبي 26,385 معاملة؛ أي ما يشكل 77% من إجمالي المعاملات المنجزة؛ الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الأرقام الجهود التي تبذلها «اقتصادية دبي» لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 6,145 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 5,216 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في أكتوبر 2019 إلى 1,451 تصريحاً؛ الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال في متانة الاقتصاد المحلي.

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها بخطوة واحدة دون موقع للسنة الأولى، وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها 270 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة «تاجر» 339 رخصة. وتسعى اقتصادية دبي إلى تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص، لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة وفق الجنسيات خلال شهر أكتوبر، جاءت بنجلادش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية، والسودان والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان وفرنسا.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 12,342 معاملة خلال شهر أكتوبر 2019، ضمت 6,031 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 49% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وسلط تقرير حركة الأعمال، الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر أكتوبر 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة ديرة النسبة الكبرى بإجمالي 2,672 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي 2,081 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 10 رخص تجارية جديدة. وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 67% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة القرهود في المرتبة الأولى، تلتها منطقة البرشاء الأولى، وبور سعيد، والقصيص الثانية، وبرج خليفة، والمركز التجاري الأول، والفهيدي، والمرر، وهور العنز، ونايف.