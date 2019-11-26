«أدنوك» تطلق أول حملة ترويجية لهويتها المؤسسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أول حملة ترويجية لهويتها المؤسسية تحت عنوان «طاقة للحياة» والتي تعد أول حملة تقوم بها الشركة للترويج لهويتها المؤسسية منذ نشأتها عام 1971 أي منذ 48 عاماً.

بدأت«أدنوك» حملتها بمجموعة من الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والورقية والطرقية وفي المراكز التجارية، إضافة إلى عرض فيلم ترويجي قصير في دور السينما وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، حيث سلطت الضوء من خلالها على إنجازات مجموعة من الشباب الإماراتيين الذين ساهموا في تحقيق النجاحات والتغيير الإيجابي للمفاهيم المجتمعية وإلهام الجيل القادم من الإماراتيين في العديد من المجالات مثل صناعة الطيران والعلوم والبحوث والاستكشاف وعلوم الفضاء والفن والرياضة وغيرها من المجالات.

ويسلط الفيلم الإعلاني لحملة «أدنوك» الجديدة الضوء على إنجازات دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية وتنوعها، والسياسات الخارجية، وتعددية المجتمع الإماراتي، والتآلف والاحترام المتبادل.

ويأتي إطلاق «أدنوك» لهذه الحملة كجزء من التحول الذي تشهده الشركة بقيادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها منذ العام 2016، حيث نفذت الشركة نقلة نوعية شاملة ومتكاملة على مستوى المجموعة مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المبتكرة .

وتشمل مجموعة الشباب المشاركين في الحملة كلاً من: الشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان، عضو في أول فريق إماراتي لتسلق جبل «إيفرست» والشيخ سلطان بن فيصل القاسمي رياضي سباق السيارات والفائز بالعديد من البطولات، وشيخة القاسمي الرياضية المتميزة والحاصلة على الحزام الأسود في الفنون القتالية في الألعاب الخاصة، وعائشة المنصوري، أول طيارة إماراتية لطائرة A380 ومحمد التميمي أصغر طيار بشركة الاتحاد للطيران يحصل على مسمى وظيفة كابتن طيار لبوينج 777 وعلياء المنصوري نابغة الفضاء الإماراتية والفائزة بمسابقة «ناسا» والدكتور محمد الصايغ أستاذ مساعد وباحث علمي في قسم علوم الأحياء في جامعة نيويورك أبوظبي، وفاطمة الهاملي، أول مواطنة تقتني وتزايد في مزاين الجِمال، ومطر بن لاحج، الفنان التشكيلي والمصور والنحات الإماراتي، وعلي آل سلوم، مؤسس موقع «اسأل علي» وأول مواطن متخصص في مجال السياحة والضيافة، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل. (وام)