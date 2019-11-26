شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تبدأ بناء جناحها في إكسبو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة أعلنت كندا عن انطلاق الأعمال الإنشائية لجناحها المشارك في الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، أمس، بحضور نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو، وعدد من المسؤولين الكنديين. الجناح سيكون على شكل مسرح دائري يتيح اكتشاف تاريخ كندا، ويشكل منصة لتسليط الضوء على الريادة الكندية في قطاعات التقنيات المتقدمة، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والسياحة والتعليم، وتعزيز القيم الكندية مثل المساواة بين الجنسين والممارسات المستدامة. وفازت شركة «EllisDon Construction» بعقد تصميم وبناء الجناح.

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