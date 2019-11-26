«اقتصادية الشارقة» تستحدث «كتيب رائدات الأعمال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لتسليط الضوء على دور المرأة في تحقيق مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، ولتبيان دعم الدائرة في تمكين رائدات الأعمال، ترجمةً للتوجيهات السامية والحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في دعم المرأة وتأهيلها وتمكينها وإتاحة الفرصة لها في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة كتيب رائدات الأعمال في إمارة الشارقة.

ويبرز هذا الكتيب الوضع الحالي لرائدات الأعمال في الإمارة، والدور التاريخي للمرأة الإماراتية في العمل الحر، إلى جانب حجم مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية ونماذج من مبادرات وخطط الدائرة في دعم المرأة متضمنة عدداً من المشروعات المتميزة الخاصة بالمرأة، وهي قصص نجاح ملهمة .

وأكد سلطان عبد الله بن هدّة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة سباقة في تفعيل دور المرأة ودعمها فمنذ إنشائها كانت الحاضنة لهن ولإبداعاتهن. حيث استقطبت شريحة واسعة من المواطنات اللاتي يعملن في وظائف ومهام ريادية وقيادية. كما وتوفر الدائرة قسماً خاصاً بالسيدات يستقبل رائدات الأعمال بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات مميزة لهن. كما وأشار إلى أن الدائرة تهتم بالمرأة، حيث يحتل الكادر النسائي أكثر من 56% من المناصب القيادية في الدائرة.

وأشار إلى أن الدائرة ومنذ سنوات أطلقت رخصة «اعتماد» التي نجحت في دعم ومساندة المواطنين والمواطنات للاستثمار في المشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم لمئات المشروعات لممارسة العمل التجاري من المنزل بشكل يتواءم مع إمكانات المرأة وطاقاتها، حيث أكدت نتائج الدراسات والتقارير التي تصدرها الدائرة في زيادة معدلات نمو رخص الأعمال والتي سجلت معدلات قياسية وصلت إلى إجمالي 5% لمشاركات المرأة ما بين الأعوام 2017 و2018، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.وقالت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الدائرة تهتم بإعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية وإجراء الدراسات واستحداث النظم الاستثمارية الداعمة لسيدات الأعمال وتوفير المناخ الملائم للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين وتزويد المرأة بمستجدات ومتطلبات ريادة الأعمال في ظل بيئة العمل التنافسية .